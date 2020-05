Cuiabano é preso ao ser flagrado com tabletes de maconha

Um cuiabano, de 28 anos, foi preso na quinta-feira (14) enquanto transportava 76 quilos de maconha sob o assoalho da carroceria de uma picape Strada, abordada pela Defron (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira) na MS-164, próximo a Ponta Porã, MS.

Os policiais suspeitaram das informações desencontradas repassadas pelo suspeito ao ser parado na barreira para fiscalização e o encaminharam até a sede da delegacia. No local, os policias desmontaram a tampa traseira do veículo e encontraram as dezenas de tabletes da droga.

Diante do flagrante o traficante assumiu que pretendia levar a droga até a cidade Cuiabá, MT, onde receberia a quantia de R$ 5 mil pelo transporte. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações do Ponta Porã Informa)