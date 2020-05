Coronel idealizador do ‘Florestinha’ que vaga na Câmara

Com uma carreira marcada pela experiência e gestão, o pré-candidato a vereador do MDB, Cel. Júlio Komiyama, 62 anos, conta com o apoio da família. São nove filhos e sete netos. Filho de professora e o pai protético, foi responsável pela primeira equipe de policiais militares ciclistas em Dourados e idealizou o projeto Florestinha, quando ainda não era voltado para crianças e adolescentes.

Professor de educação física, ingressou neste ensino no exército na cidade do Rio de Janeiro, junto com o atual presidente Jair Bolsonaro. Daí foi responsável pelo Ciptran, pelo extinto TORA (Tropa Ostensiva de Repressão Armada) foi comandante em diversas áreas inclusive do DOF. Comandou a Fundesporte e a segurança da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul), além de ser responsável pela coordenação da logística e infraestrutura do Hospital Regional. Comandou A PM em Dourados, Três Lagoas e Batayporã, das quais recebeu cidadania.

“Quero levar minha experiência para a política e trabalhar com gestão. Trabalho com credibilidade, confiança, ética e verdade”, explicou. O pré-candidato apontou que assim como ensinou aos filhos, quem trabalhou com ele precisava usar sempre a verdade. “Sempre orientei: nunca minta. Sempre diga a verdade. Trabalho sabendo o que fazer e com metas. O vereador é o elo político do povo e tem que trabalhar pela cidade não só por um bairro, mas também por ele”, refletiu.

(Texto: Rafael Belo)