Covid-19: Brasil tem 824 mortes em um dia e total sobe para 14,8 mil

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 15.305 novos casos de coronavírus (covid-19) 824 mortes pela doença. O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde mostra que o país tem um total de 218.223 infectados e 14.817 falecimentos.

Desse total, 118.436 (54,3%) estão em acompanhamento e 84.970 (38,9%) foram recuperados. Há ainda 2.300 mortes em investigação.

São Paulo continua como o epicentro do vírus no país, concentrando o maior número de falecimentos, com 4.501. O estado é seguido pelo Rio de Janeiro, com 2.438; Ceará, com 1.476; Pernambuco, com 1.381 e Amazonas, com 1.145.

(Texto: Izabela Cavalcanti)