Meteorologia indica volta do frio a partir desta quinta-feira

O frio volta a Mato Grosso do Sul nesta quinta-feira (14) quando as temperaturas começam a cair gradativamente. As temperaturas nesta dia podem registrar mínima de 13°C e máxima de 27°C, com tendência a diminuir.

Segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a previsão é de nublado com pancadas de chuva. Já nas regiões sul e sudoeste o tempo fica nublado a parcialmente nublado, sem chuva.

Em Campo Grande, a previsão é mesma, com temperaturas chegando a registrar a mínima de 17 ºC, enquanto a temperatura máxima chega na média de 21 ºC. Os valores de umidade relativa do ar permanecem elevados, com índices podendo variar entre 95% e 45%.

(Texto: João Fernandes com assessoria)