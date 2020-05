Maicon Nogueira assume em pré-candidatura, o desafio de elevar juventude ao protagonismo

Depois de um ciclo consagrado na Sub-Secretaria Municipal de Juventude, Maicon Nogueira terá pela frente, a tentativa de ser um dos 29 vereadores da próxima legislatura na Câmara Municipal. Prestes a ser pai, no ano que fez 34 anos, ele se mostra preparado para o desafio e sereno quanto a responsabilidade de ajudar a juventude de Campo Grande. Isso porque, na pasta que comandou por três anos e quatro meses na Prefeitura de Campo Grande, ele verdadeiramente ‘fez chover’, dando ao jovem da Capital, especialmente os de família carente, uma visibilidade de apoio nunca antes vista. O que o faz ser um dos pré-candidatos mais favoritos na disputa que deve envolver em 2020 a concorrência de 20 a 24 nomes por vaga.

“Espero que nessa eleição, a maturidade do cidadão, frente a tanta dificuldade que precisamos ter que superar, faça a diferença. Se contar, claro que me passa uma confiança, pois temos um serviço prestado, de grande relevância na Sub-Secretaria. O jovem foi levado a sério com políticas públicas, resultado do cursinho preparativo para Enem, os cursos profissionalizantes, as palestras e todo o atendimento a esse público, exercido de forma humana, e focado no crescimento interior e social das pessoas. Creio que fizemos a diferença na vida de muita gente, e para ampliar esse propósito, fazer mais, me coloco como pré-candidato a vereador”, diz Maicon, formado em Ciências Sociais.

A candidatura, caso seja aprovada em convenção, tende a ser pelo PSD, mesmo partido do prefeito Marquinhos Trad. Com boa parte da vida política ligada ao MDB, Maicon já foi monitor em inúmeros cursos do Instituto Ulysses Guimarães, assessor parlamentar na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, e na Câmara Municipal de Campo Grande. Alguém, que se tornou, desde cedo, significado de sobriedade e racionalismo na política local, como foco sempre em atitude positiva e praticidade nas ideias pelo melhor para o cidadão.

Na visita ao Jornal O Estado, Maicon foi um dos que aderiu a campanha ‘Atitude Nota 10’, que visa arrecadar alimentos para doação a famílias carentes, com situação social agravada após a pandemia.

(Texto: Danilo Galvão)