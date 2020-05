Instituto prevê 90 mil mortes de covid no Brasil até agosto

Brasil pode chegar a 90 mil mortes de coronavírus (covid-19) até agosto, conforme previsão do principal modelo estatístico que tem embasado as políticas de saúde da Casa Branca, nos EUA. Com mais 749 mortes em um dia, o país contabilizou ontem (13), 13.149 vítimas decorrentes do vírus.

Pela primeira vez, o Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), um centro de pesquisa dentro da faculdade de Medicina da Universidade de Washington, fez projeções sobre países da América Latina e chamou a atenção para a situação do Brasil. A previsão inicial do IHME é que o País tenha média de 88.305 mil mortes até 4 de agosto, dentro de intervalo que estima mínimo de 30,3 mil mortes e máximo de 193,7 mil.

Além disso, o modelo aponta ainda que o Brasil possa registrar mais de 1 mil mortes por dia entre 17 de junho e 9 de julho, com o pior momento no dia 24 de junho, com 1.024 óbitos.

Ao verificar a capacidade hospitalar, o IHME traça um cenário também desolador para o Brasil. Os especialistas avaliam que desde o dia 3 de maio o País opera com menos unidades de tratamento intensiva (UTIs) do que o necessário para atender todos que precisam e a situação tende a piorar.

