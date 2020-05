Guia Lopes amplia barreira para evitar circulação de covid-19

Guia Lopes da Laguna confirmos 46 casos da Covid-19, para controlar esse número ampliará a Barreira Sanitária. O Governo do Estado, por meio das secretarias de Estado de Justiça e Segurança Pública e da Saúde, dará suporte às ações de controle de entrada de pessoas na cidade. A ampliação na fiscalização começa nesta sexta-feira (15).

Para o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, a situação em Guia Lopes da Laguna é motivo de preocupação diante do avanço sequencial dos casos de coronavírus no município. “Sendo assim, as medidas de contenção são emergenciais e oportunas. As barreiras sanitárias exercem um papel fundamental, porém, para efetividade tanto desta como de todas as ações do Governo do Estado e do município é necessária a conscientização da população, que deve fazer sua parte e seguir com isolamento social e com os protocolos sanitários”.

A ampliação da Barreira Sanitária de Guia Lopes da Laguna será no posto da Iagro, ao lado da Polícia Rodoviária Federal (PRF). A Iagro, que integra as 17 barreiras sanitárias criadas pelo Governo do Estado, vai contar inicialmente com o apoio de efetivo da Polícia Civil, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do município.

A prefeitura de Guia Lopes da Laguna será responsável pela ampliação do local, como a instalação de tendas, garantir suprimentos para aquisição de insumos e alimentação, além de Equipamento de Proteção Individual (EPIs) para as equipes. O Governo do Estado, por meio da SES, também repassou no início da semana, para ajudar de forma emergencial, os seguintes equipamentos: um ventilador portátil; 300 máscaras FFP2; cinco mil máscaras triplas; 500 aventais descartáveis tamanhos M e G; 3.300 unidades de luvas tamanhos P, M e G; mil toucas descartáveis; 100 protetores faciais; 60 óculos de proteção; três fardos de álcool líquido; 200 unidades de álcool em gel; e 100 macacões impermeáveis descartáveis.

O Boletim sobre a taxa de isolamento informa que o município está entre as cidades que apresentam melhor índice isolamento positivo, o registro é de 51,5%. As barreiras sanitárias foram implantadas no dia 30 de março no aeroporto da Capital e a partir de 1º de abril nas rodovias.

(Texto: Inez Nazira com informações do Portal MS)