Fundesporte discute impactos da pandemia no esporte de MS

A pandemia de Covid-19 trouxe significativas consequências para diversos setores, dentre eles o esporte. Sendo assim, a Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Su) realiza, na próxima quarta-feira (20), às 9 horas, o seminário on-line “O esporte em Mato Grosso do Sul pós-pandemia do novo coronavírus”, com transmissão ao vivo pela plataforma YouTube.

O objetivo é discutir como o esporte em Mato Grosso do Sul tem se organizado para ultrapassar os impactos da disseminação viral, as soluções a serem adotadas e como serão realinhadas as competições, os programas de incentivo, treinamento e fomento desportivo.

A discussão será principalmente em torno da reorganização do calendário esportivo estadual 2020. Riscos, precauções, responsabilidades e protocolos de segurança para a volta dos eventos esportivos no Estado, retomada do Programa MS Desporto Escolar (Prodesc), Treinamento Desportivo nas escolas da Rede Estadual de Ensino (REE), critérios de concessão do benefício dos programas Bolsa Atleta e Bolsa Técnico neste ano atípico e perspectivas do lazer e esporte de participação após o período pandêmico.

Participarão do seminário seis dirigentes da Fundesporte: o diretor-presidente, Marcelo Ferreira Miranda; o diretor-executivo, Silvio Lobo Filho; o assessor de gabinete da presidência, Paulo Ricardo Nuñez; a gerente-geral de Desenvolvimento de Atividades Esportivas, Karina Pereira Quaini; o presidente do Comitê Gestor da Bolsa Atleta (Cogeb) e gerente da Unidade Pedagógica e de Formação (UPF), Domingos Sávio da Costa e o gerente da Unidade de Esporte de Participação e Lazer (Uepla), Rodrigo Barbosa de Miranda.

“A ideia desta conferência é mostrarmos, especialmente aos secretários municipais de esporte e à comunidade esportiva em geral, o que nós, enquanto entidade máxima do desporto estadual, estamos pensando e planejando para este ano e já para 2021, além de quais soluções estão pré-desenhadas”, afirma o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda. “O debate também será ampliado ao esclarecimento de dúvidas e recebimento de sugestões para desenvolvermos o esporte da melhor forma possível neste período de incertezas”, completa.

Os interessados em participar do seminário on-line podem realizar inscrição no portal de Cursos de Capacitação da Fundesporte, por meio da plataforma corporativa da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul (Escolagov).

As vagas são limitadas e as inscrições vão até segunda-feira, 18 de maio. Certificados com carga horária de três horas serão emitidos no final do evento aos participantes inscritos.

(Texto: João Fernandes com assessoria)