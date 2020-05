Fernanda Gentil distribui marmitas para população carente

Durante uma live com Giovanna Ewbank, no Youtube, A Fernanda Gentil contou que para contribuir nessa pandemia, ela distribui marmitas para a população carente todas as segundas-feiras e quintas-feiras.

“Uma coisa que a gente tem feito toda segunda e quinta-feira, a gente tem distribuído dez quentinhas nas ruas, para moradores de rua. Agora, mas do que nunca, estão com uma vida muito complicada. Não dá só para dizer que vai passar, a gente tem que fazer com que passe mais rápido, e principalmente de maneira menos dolorosa”, afirmou a apresentadora.

Ultimamente, em seu Twitter, Fernanda Gentil tem postado diversas informações sobre esse período de pandemia. A aparentadora, com essa atitude, espera mostrar o que é verdade e o que é fake.

(Texto: Inez Nazira com informações da Famosidades)