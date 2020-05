Farmacêutico, pré-candidato a vereador, vai buscar qualidade de vida para cidadãos

Aos 38 anos, o farmacêutico Tiago de Freitas, quer a melhor qualidade de vida para os cidadãos de Campo Grande. Com o apoio dos pais, Tiago acredita que tem a vocação de servir às pessoas. Ele perdeu o irmão gêmeo aos 17 anos, quando se dedicava à música e, hoje, quer se dedicar a fiscalizar e conquistar o melhor sistema público de saúde. Selecionado no Renova BR, o pré-candidato a vereador se sente preparado para assumir uma cadeira na Câmara Municipal de Campo Grande.

“Minha família hoje me vê como um servidor do mundo, porque estou sempre servindo o próximo. Sempre participei do movimento estudantil. Fui presidente dos colegas da minha área de farmácia e tentei ser senador em 2018. Me filiei ao PODEMOS para colocar em minhas ideias em prática e é o partido ideal para isso, que dá liberdade e apoio. Não é extremista”, explicou.

Tiago acredita que é preciso fiscalizar mais os poderes e o Legislativo Municipal peca no assunto, sendo apenas, nas palavras do pré-candidato, o despachante do governo (Executivo). “Ficam só fazendo indicação, quando poderiam fiscalizar, cobrar e fazer o dinheiro público ser bem aplicado, assim não seriam necessárias indicações”, pontuou.

Outro ponto que pretende tratar se eleito é o salário dos vereadores. “Vou lutar pela reforma administrativa no Legislativo, porque, por exemplo, são mais de R$ 80 milhões por ano em salários, se reduzisse em 30% já teríamos R$ 24 milhões para serem aplicados em saúde e educação”, finalizou.

(Texto: Rafael Belo)