Distrito Federal lidera incidência de covid-19 no Centro-Oeste

Com 2.979 casos confirmados para o coronavírus até terça-feira (12), o Distrito Federal lidera a incidência de covid-19 na Região Centro-Oeste, sendo a 12ª unidade da federação brasileira com maior número de diagnósticos. Enquanto o DF tem 99 casos a cada 100 mil habitantes, Mato Grosso tem 17, Goiás, 16, e Mato Grosso do Sul, 15.

Em relação aos óbitos, o DF também registra taxas muito superiores a estados vizinhos, com 1,53 mortes a cada 100 mil habitantes. Em Goiás, a taxa é menos da metade: 0,74. Mato Grosso tem 0,57 e Mato Grosso do Sul, 0,43.

Quando considerados os óbitos, o DF ocupa a 20ª posição nacional, com 1,6% de taxa de letalidade. Segundo dados atualizados na terça-feira (12) pela Secretaria de Saúde do DF, ao todo, foram registradas 46 mortes.