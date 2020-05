COI estima custos de até US$ 800 mi por adiamento de Jogos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) estima arcar com custos de até US$ 800 milhões com o adiamento da Olimpíada de Tóquio para 2021 devido à pandemia do novo coronavírus, afirmou o presidente da entidade, Thomas Bach.

O COI e o governo japonês decidiram adiar por um ano os Jogos, que deveriam começar em julho deste ano.

“Prevemos que teremos que arcar com custos de até US$ 800 milhões por nossa parte e responsabilidades na organização dos Jogos adiados Tóquio-2020”, disse Bach em uma teleconferência no final da reunião do conselho executivo da entidade.

(Texto: Reuters)