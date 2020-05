“A angústia me bate também”, diz Juliana Paes sobre covid

Em uma entrevista, Juliana Paes falou como está se sentido diante da pandemia do novo coronavírus. A atriz aproveitou para falar também sobre sua mãe, que testou positivo para Covid-19, e a apreensão da família sobre a doença.

“Descobri que a minha mãe estava com Covid-19 há uma semana. Ela começou com um quadro de muita diarreia e muita dor de cabeça, mas não teve nada de falta de ar”, revelou. Ainda segundo Juliana, a família também se preocupou com a avó, que tem 85 anos. “Ela [a mãe] tem 66 anos e é cuidadora da minha avó. Mora em Niterói, mas tem um sitiozinho pequeno em Itaboraí. Aí ela falou: ‘Vou para o sítio para cuidar das minhas plantas’. Ela estava lá, isolada. Mas apareceu com esses sintomas e foi aquela loucura”, disse a artista.

De acordo com Paes, é importante que as pessoas cuidem de qualquer sintoma que apareça. “Se posso dar um recado é: ao primeiro sintoma, comuniquem os médicos, não fiquem esperando, não subestimem uma dor de cabeça, não subestimem um nariz escorrendo”, pediu ela durante o bate-papo.

Paes revelou que procurou um líder espiritual para tentar entender este momento. “Eu estava conversando com esse líder espiritual e perguntei para ele se o que a gente está vivendo é uma bênção, se é um momento de a gente se reformular, de olhar para dentro, de sair de casa diferente. Voltar para a vida espiritualmente reformado. Ou se nós estamos sendo descartados como espécie pela natureza. O ser humano não deu certo? E ele falou que não é nem uma coisa, nem outra [risos]. Mas, no final das contas, tudo depende da maneira como você encara. As respostas todas a gente já tem. É uma escolha, e a espiritualidade te diz isso sempre. É uma escolha”.

A morena concluiu a entrevista mandando um recado no intuito de trazer um pouco de paz neste momento tão delicado. “Olha, só posso dizer para as pessoas o que tenho dito para mim no espelho, em momentos em que a angústia me bate também: não se cobre tanto! Calma! A gente está vivendo um momento que nunca viveu antes. A gente está vivendo uma guerra, vivendo um período que vai estar nos livros de história daqui a uns anos. Então, não existe protocolo de comportamento. Não existe o certo e o errado. Acho que só existe a gente tentar ficar o melhor possível. Então não vamos nos cobrar tanto”, finalizou Juliana Paes.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)