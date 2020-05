Traficante é preso com mais de 200kg de maconha

Na noite dessa terça-feira (12), a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRE) apreendeu 230 kg de maconha, após motorista não obedecer ordem de parada e resistir a prisão, na MS-497, em Paranaíba.

Ao dar ordem de parada ao Fiat Uno com placas de Anápolis (GO), o condutor não obedeceu, empreendendo em fuga no sentido Minas Gerais.

Houve perseguição por alguns quilômetros, momento em que o condutor tentou fugir a pé, porém alcançando pela equipe e detido. Ao vistoriar o veículo, foram encontrados 321 tabletes de maconha, que após pesados, totalizaram 230,4 kg do entorpecente.

O autor, de 32 anos de idade, informou que pegou o veículo pronto em Paranaíba e levaria para o estado de Minas Gerais, não sabendo informar o valor que receberia pelo transporte.

Diante dos fatos, o autor recebeu voz de prisão, sendo encaminhado juntamente com o veículo e as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Paranaíba.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)