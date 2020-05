Semadur faz doação de 500 máscaras á Guarda Civil

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), por intermédio de seus servidores, realizou hoje (13), a doação de 500 máscaras à Guarda Civil Metropolitana (GCM) que serão utilizadas pelos Guardas que atuam diretamente nas ruas no combate à disseminação da COVID-19.

As máscaras foram arrecadadas junto aos fiscais da secretaria que também estão atuando em conjunto com a GCM na realização das fiscalizações. O chefe de gabinete e também fiscal da Semadur, Valdeci Palmeira, realizou a entrega e pontuou: “Sabemos da grande quantidade de Guardas Civis Metropolitanos que estão atuando diretamente no combate à COVID-19, profissionais, que assim como os fiscais da Semadur, estão nas ruas e necessitam dessas máscaras para a proteção da sua saúde”.

O material foi entregue à superintendente de Administração e Finanças da Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social, Fabiene Gardim, que agradeceu o ato e enfatizou a importância da utilização das máscaras: “Essas máscaras são de suma importância para a proteção dos nossos agentes de segurança no cumprimento dos decretos de combate à disseminação do Coronavírus que são realizados diuturnamente em Campo Grande”.

A utilização das máscaras visa conter a propagação de contágio da COVID-19 conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde e determinação do Decreto Municipal nº 14.293, de 11 de maio de 2020.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura)