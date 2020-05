Mesmo com pandemia, aeroporto de Campo Grande mantém obra

Por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus, foi registrada uma redução no número de viagens realizadas em todo o país. Em Mato Grosso do Sul, o Aeroporto Internacional de Campo Grande se encontra, praticamente, parado. O Estado esteve presente no local e encontrou poucos guichês abertos, além de alguns funcionários que trabalham na manutenção e limpeza do local. Porém, apesar da má fase, a Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária) que administra o local, deu continuidade a um projeto de expansão apresentado no fim do ano passado e as melhorias serão utilizadas após esse período de crise. A expectativa é dobrar a capacidade de passageiros, passando dos atuais 2,5 milhões para 4,5 milhões por ano. Além da estrutura do local, a iniciativa mantém as atividades do setor da construção civil.

Assim como o baixo número de pessoas utilizando o serviço, o número de funcionários também está reduzido. As tradicionais lojas do saguão do aeroporto estão fechadas, permanecendo aberta apenas os serviços essenciais ao cliente. O advogado Ademir da Silva, 50 anos, que passava pelo local, avaliou a situação existente. “Está tudo assim, vazio, eu mesmo não viajo há muito tempo e, com toda essa situação do vírus, dá para perceber que a maioria do pessoal tem evitado”, pontuou. Além dos funcionários, existe a presença de máquinas e operários que atuam na obra. “Isso é positivo, apesar de não ter ninguém para usar no momento, quando as coisas voltarem ao normal, vai existir uma estrutura melhor para todo mundo”, relatou.

Com a ampliação e modernização da estrutura, o aeroporto terá mais espaço para atender até 65% a mais de público e passará dos atuais de 6.185 m² para 10.027 m². A principal mudança se passará na sala de embarque, que será três vezes maior do que a atual, passando de 480 m² para 1.740 m², evitando assim a aglomeração durante o acesso dos passageiros. Já o saguão, passará de 1.508 m² para 2.916 m² e as áreas comerciais de 560 m² para 842 m². As obras tiveram início em outubro de 2019. Atualmente, a nova área administrativa foi concluída e as atividades se concentram na execução dos pilares em concreto. Após a conclusão, serão instalados também três balcões de check-in e mais dois equipamentos de raio-x para agilizar o embarque de passageiros. A climatização do terminal também está sendo modernizada, assim como os sanitários.

Cuidados contra o novo coronavírus

Desde o início da disseminação do COVID-19, o terminal adotou todos os protocolos de higienização e segurança de passageiros e funcionários solicitados pelo Ministério da Saúde, ampliando as medidas de higienização e de distanciamento. O passageiro é orientado a verificar diretamente com a companhia aérea se a programação do voo está mantida ou foi alterada.

(Texto: Amanda Amorim)