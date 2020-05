Ex-BBB Munik confirma namoro com o cantor Caio César

A vencedora do BBB 16, Munik Nunes, confirmou na noite de hoje que está namorando o cantor Caio César, da dupla sertaneja Breno & Caio César.

“Estamos [namorando]!”, riu ela em conversa com a Revista Quem. “Caio me pediu em namoro ontem!”, revelou Munik, que disse também que as famílias de ambos já se conhecem e que foi dessa forma que eles se aproximaram. “Nos conhecemos pela internet. Já conheço a família dele e ele conhece a minha mãe”, explicou.

Ela disse que não pretendia contar agora sobre o namoro, mas com os boatos já se espalhando, resolveu assumir. “Estamos felizes e nos gostamos muito. Íamos esperar um pouco mais para confirmar, porém, não temos nada a esconder”, ponderou.

O agora casal se conheceu em novembro de 2019. Recentemente, Munik foi convidada a apresentar a live da dupla sertaneja realizada na internet. O pedido de namoro acabou acontecendo nesse contexto, de poucas pessoas e clima bem romântico.

“Nos encontramos geralmente nos finais de semana na casa dele, a família dele, eu e minha mãe estamos de quarentena total! Temos muito cuidado com isso”, relatou a influencer.

A última relação conhecida de Munik foi com o jogador Dudu, do Palmeiras, e durou cerca de duas semanas. A ex-BBB confirmou, na época, que a relação com o atleta já chegou ao fim. “Não estamos mais juntos”, garantiu Munik ao UOL na ocasião, dias depois da imprensa revelar que o jogador dizia para amigos próximos que ela “estava namorando sozinha”.

Antes de se envolver com o jogador, ela teve um affair com o cantor Felipe Araújo. Eles até foram flagrados juntos, mas, como a própria revelou, o artista assumiu namoro com a modelo Estella Defant de repente e sem avisá-la.

