Em duas semanas, número de mortes por covid-19 dobra em SP

Os números de mortes pelo novo coronavírus no estado de São Paulo, no dia 28 de abril, chegou a 2.049 depois de duas semanas, nessa quarta feira (13) o número dobrou marcando 4.118.

Segundo a secretaria estadual da Saúde, sete em cada dez óbitos por covid-19 são de pessoas com 60 anos ou mais. Por outro lado, os idosos representam apenas 21% do total de casos confirmados da doença. Das 51.097 pessoas infectadas em São Paulo, 78% eram crianças, jovens ou adultos com até 59 anos.

São Paulo tem ainda 3.702 pessoas internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) com suspeita ou confirmação de infecção por coronavírus. Há também 5.950 pessoas internadas em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI reservados para atendimento de covid-19 é de 68,3% em todo o estado e de 87,2% só na Grande São Paulo.

(Texto: Inez Nazira com informações da Agência Brasil)