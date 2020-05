Petrobras inicia teste rápido de covid-19 em refinarias

Diante do aumento de casos do novo coronavírus observados nas unidades de refino, de acordo com denúncias de trabalhadores, a Petrobras informou que iniciou na segunda-feira (11) a realização de testes rápidos para detectar contaminação pelo novo coronavírus na Refinaria Duque de Caxias (Reduc), no Rio de Janeiro.

Segundo a Petrobras, as refinarias, térmicas e unidades de tratamento de gás (UPGNs) da companhia em todo o País começam a ser atendidas esta semana, por meio de contratos com laboratórios ou distribuição de kits de testes rápidos adquiridos pela empresa.

Nesta terça-feira (11), o Sindicato dos Petroleiros do Ceará informou que 93% do contingente de uma única plataforma hibernada no Estado, ou 42 trabalhadores, tiveram a contaminação por covid-19 confirmados. Outras duas também registraram casos de contaminação.

A Petrobras informou que já foram realizados mais de 8 mil testes para covid-19 entre os seus mais de 46 mil empregados próprios, prestadores de serviços e contactantes de casos suspeitos.

A companhia afirmou que testa todos os colaboradores com suspeita. A estratégia de testagem da Petrobras segue as recomendações das autoridades sanitárias e órgãos reguladores.

A Petrobras não confirma os casos delatados pelos sindicatos, alegando que seria violação de privacidade dos seus empregados.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)