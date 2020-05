Funsat abre vagas de empregos com salários de R$ 1.200 a R$ 2.050

Por meio da Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho (Funsat), a Prefeitura de Campo Grande está oferecendo nesta terça-feira (12), vagas com salários entre R$ 1.200 a R$ 2050. A Agência fica localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, com atendimento das 8h30min às 13h30min. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 4042-0585.

As vagas já estão cadastradas e os interessados podem acessar o aplicativo Sine Fácil para realizar o autoencaminhamento, ou comparecer diretamente na Funsat.

Algumas oportunidades

Entre as oportunidades que estão abertas, está disponível vaga para auxiliar administrativo. Nesta função o profissional irá receber, organizar e arquivar documentos; preparar malotes para envio aos Correios; entregar correspondências; lançar informações em planilhas no sistema; além de atender as demandas de apoio administrativo no setor de administração e gestão de pessoas. O candidato deverá possuir ensino médio completo, conhecimento em informática intermediária e pacote office. Não precisa ter experiência na função. O salário inicial é de R$ 1,2 mil, mais assistência médica, plano de saúde após a experiência de 3 meses e alimentação na empresa.

Uma vaga para armador de ferragens. O profissional irá trabalhar com armação de ferragens em obras e precisa ter experiência comprovada por registro em Carteira. O salário oferecido é de R$ 1.462,00, mais vale transporte, almoço na empresa e horas extras.

Há vaga ainda para motorista de caminhão-guincho pesado com munk. O profissional vai operar caminhão munk. É necessário possuir CNH categoria D e experiência comprovada em Carteira. O salário é de R$ 1.733,00, mais vale transporte e cesta básica.

Para função de coordenador administrativo, a Funsat dispõe de uma vaga. O profissional irá apoiar a gerência, garantindo a execução dos processos: comercial, administrativos e rotinas de todos os setores da loja e de produção. Assegurar a excelência no atendimento aos clientes, alinhado com as metas de vendas e resultados. Coordenação administrativa/operacional como: acompanhamento do caixa, faturamento, notas fiscais, contas a pagar e receber, estoque e abastecimento de produtos. Experiência comprovada por meio de registro em Carteira. Os interessados devem possuir ensino superior completo em Administração, Veterinária ou Zootecnia – Experiência desejável no segmento do comércio ou indústria agropecuária. O salário oferecido é de R$ 2050,00 mais comissão e vale-transporte.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)