Festival de Cinema de Cannes cancela sua 73ª edição

Por conta da pandemia do novo coronavírus, o Festival de Cinema de Cannes foi cancelado. Há algumas semanas em indefinição, o festival anunciou oficialmente que não vai realizar sua 73ª na Riviera Francesa.

“Em um nível pessoal, estou tomado por um sentimento de melancolia e nostalgia”, disse o diretor geral do festival, Thierry Frémaux, em uma entrevista divulgada no site oficial do evento. “Tenho ido ao festival por 35 anos. É o meu trabalho, mas além disso é um incrível evento humano, artístico e gastronômico, não apenas para mim, mas para todos que vão. Todo ano, é uma experiência extraordinária. Em nível profissional, estou enfrentando uma situação sem precedentes, mas com serenidade. No festival, decidimos tomar essa situação difícil, que atinge a todos, como uma oportunidade para pensar sobre o futuro.”

Frémaux disse que no início de junho uma lista com a seleção oficial de 2020 será divulgada, e todos os filmes têm data de lançamento entre as próximas semanas e a primavera (outuno no Brasil) de 2021. A ideia é promover lançamentos das obras selecionadas, inclusive em parcerias com outros festivais, como Veneza, mas não haverá júri ou premiações.

Em abril, foi anunciado que mais de 20 festivais de cinema de todo o mundo se uniram para transmitir filmes de graça no YouTube depois que a pandemia de coronavírus fechou as salas de exibição e forçou o cancelamento dos eventos presenciais. Com duração de 10 dias, “We Are One: A Global Film Festival” terá conteúdo gratuito no Youtube com curadoria dos festivais de Berlim, Cannes, Veneza, Sundance, Toronto e Tribeca, entre outros, a partir de 29 de maio. Os filmes serão de seleções passadas.

(Texto: Inez Nazira com informações do IstoÉ)