Covid-19: Prefeitura recebe doação de 19 mil máscaras cirúrgicas

A Prefeitura de Campo Grande recebeu nesta terça-feira (12), das unidades da JBS instaladas no município, a doação de 19,3 mil máscaras cirúrgicas descartáveis , que serão destinadas às unidades de saúde, e 2,4 mil sabonetes para serem distribuídos pelo Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) às famílias em situação de vulnerabilidade e prejudicadas pela pandemia do coronavírus (Covid-19). A ação faz parte do programa de responsabilidade social da Companhia, “Fazer o Bem Faz Bem”.

“É uma iniciativa que gostariamos que fosse multiplicada e levada como exemplo para a sociedade civíl e iniciativa privada, uma vez que somente com a união de esforços iremos conseguir enfrentar essa pandemia. O município tem encontrado dificuldade para comprar os equipamentos de proteção, em especial às máscaras, e doações como esta são extremamente importantes porque garante que a gente consiga dar condições aos nossos profissionais de atender a população, não prejudicando a assistência”, destacou o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Diariamente são utilizadas aproximadamente 6,3 mil nas unidades de saúde de Campo Grande.

Segundo a ordenadora de despesas do FAC, Roberta Queiroz, houve aumento significativo de familias cadastradas e as doações têm ajudado a atender o maior número possível de pessoas.

” O FAC faz um trabalho de atendimento destas pessoas durante todo o ano, porém em razão da pandemia (do Covid-19) a demanda aumentou muito e consequentemente nós também estamos buscando atender essas pessoas da melhor forma possível. Doações como esta são extremamente importantes para que a gente consiga atingir esse objetivo”, disse.

Os sabonetes doados pela JBS irão compor os “kits de higiene” distribuídos às famílias carentes da Capital.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura)