Brasil registra 177,5 mil infectados e 12,4 mil mortes de covid-19

Os casos de coronavírus (covid-19) no Brasil totalizam 177.589 e o de mortes 12,4 mil. Em um dia, houve 881 novos registros de óbitos e 9.258 infectados, de acordo com a atualizado do Ministério da Saúde nesta terça-feira (12). Dos casos confirmados, 92.593 (52,1%) estão em acompanhamento e 72.597 (40,9%) pessoas estão recuperadas. Há ainda 2.050 mortes em investigação.

São Paulo continua como epicentro da pandemia no país, com 3.949 falecimentos decorrentes do vírus. Em seguida está Rio de Janeiro, com 1.928; Ceará, com 1.280; Pernambuco, com 1.157 e Amazonas, com 1.098 óbitos.

Além disso, também foram registradas mortes no Pará (864), Maranhão (423), Bahia (225), Espírito Santo (212), Paraíba (154), Alagoas (150), Minas Gerais (127), Paraná (113), Rio Grande do Sul (111), Rio Grande do Norte (93), Amapá (86), Santa Catarina (73), Goiás (52), Acre (51), Rondônia (50), Piauí (49), Distrito Federal (46), Sergipe (37), Roraima (50), Mato Grosso (19), Tocantins (14) e Mato Grosso do Sul (12).

(Texto: Izabela Cavalcanti)