Brasil pode se tornar um dos epicentros da pandemia global

O presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas, que ocupa interinamente o posto de coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus no Estado de São Paulo, disse nesta terça-feira (12) que, se a situação atual do coronavírus (covid-19 no Brasil não for revertida, o país pode se tornar um dos epicentros do vírus globalmente.

“Em número de casos, o Brasil é o oitavo país do mundo, em número de mortes é o sexto país do mundo. Nós ultrapassamos, em termos de mortes, países como a Bélgica, Alemanha, Holanda, Canadá e a China. Isso mesmo considerando que nós estamos ainda numa fase inicial da evolução da epidemia. Nós estamos hoje há 76 dias do primeiro caso notificado e há 57 dias da primeira morte registrada”, disse Dimas.

De acordo com dados da Secretaria de Saúde do Estado, existem em São Paulo 47.711 casos confirmados de covid-19 e 3.949 mortes. Na sexta-feira, Covas disse que o Estado, de longe o mais atingido pela doença no Brasil, deve chegar no dia 31 de maio a entre 90 mil e 100 mil casos confirmados da doença, ao passo que o número de mortos deve estar entre 9 mil e 11 mil.

Números do Ministério da Saúde divulgados na segunda-feira apontam para 168.331 casos confirmados da doença nacionalmente, com 11.519 mortes.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)