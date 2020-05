PMR apreende 1.560 kg de maconha

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) realizou apreensão de 1.560 quilos de maconha na MS-162, no município de Sidrolândia, nessa segunda-feira (11).

A droga estava em uma caminhonete de marca Hilux, cor prata, com placas de Campo Grande. Durante as averiguações, os policiais constataram adulteração de sinal identificador do veículo. O motorista não foi encontrado.

De acordo com cálculos efetuados pela PRF, a apreensão representa um valor global de prejuízo de aproximadamente R$ 1.640.000,00 ao sistema de tráfico de drogas.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)