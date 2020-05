Homens têm nível mais alto de enzima essencial para contrair Covid-19

Os resultados de um estudo europeu divulgado nesta segunda-feira (11) mostraram que, o sangue dos homens tem níveis mais altos de uma enzima essencial usada pelo novo coronavírus (covid-19) para infectar as células do que o sangue das mulheres.

A enzima conversora de angiotensina (ACE2) é encontrada no coração, nos rins e em outros órgãos. Na covid-19, acredita-se que ela desempenha um papel na forma como a infecção avança para os pulmões.

O estudo, publicado no periódico científico European Heart Journal, também revelou que os remédios amplamente receitados conhecidos como inibidores de ACE, ou bloqueadores de receptores de angiotensina (BRAs), não provocaram concentrações mais altas de ACE2 e portanto não devem aumentar o risco do vírus para as pessoas que os tomam.

“Nossas descobertas não justificam a suspensão destes remédios em pacientes com Covid-19”, disse Adriaan Voors, professor de cardiologia da Universidade e Centro Médico (UMC) de Groningen, na Holanda, que coliderou o estudo.

Os índices de morte e infecção indicam que os homens têm mais probabilidade de contrair a doença, e de sofrer complicações graves ou críticas neste caso, do que as mulheres.

O estudo havia começado antes da pandemia, disseram os pesquisadores, e por isso não incluiu pacientes de Covid-19.

Mas quando outras pesquisa começou a apontar a ACE2 como crucial para a maneira como o novo coronavírus entra nas células, Voors e sua equipe viram sobreposições importantes com seu estudo.

“Quando vimos que um dos biomarcadores mais potentes, o ACE2, estava muito mais alto em homens do que em mulheres, percebi que isto tinha o potencial de explicar por que os homens têm muito mais probabilidade de morrer de Covid-19 do que as mulheres”, disse Iziah Sama, médico da UMC de Groningen que coliderou o estudo.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Reuters)