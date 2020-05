Homem com revólver em veículo é preso pela Polícia Militar

A equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar, nesse domingo (10), em Miranda, prendeu um homem de 40 anos, depois de ter sido flagrado portando um revolver dentro do carro.

Inicialmente, a informação chegou ao conhecimento da PM por meio de uma ligação feita a Central de operações 190, onde denunciantes reclamaram do excessivo volume de som vindo de um veículo que estava estacionado na via, no Bairro Matadouro.

No local, a guarnição efetuou a abordagem do proprietário e a busca no interior do veículo, ali encontrando um revólver calibre 22. Questionado sobre a arma, o autor disse que não era sua, mas estaria interessado em adquiri-la.

À luz dos fatos, o homem foi preso e arma apreendida, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia local para as providências necessárias.

(Texto: Inez Nazira com informações do Dourados News)