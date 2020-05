Guardiões da Vida e inovação na ‘era covid-19’ é tema de podcast

Versão em áudio do programa ‘Na Pauta recebe Marco Silva e Ricardo Nantes

Formadores de opinião, dos mais diversos setores, com representantes da iniciativa privada e do setor público, que juntos exercem ações de responsabilidade social. Esse é o roteiro do Guardiões da Vida, projeto lançado em 2020 por empresários como Ricardo Nantes, um dos fundadores do Portal Educação, ou o administrador com expertise em gestão pública, e que já foi um dos selecionados do Renova BR, Marcos Silva. Os dois estiveram na TV O Estado para falar de inovação em tempos de covid-19 e desafios para o Poder Público e empresas nessa fase de grandes mudanças.

Silva e Nantes foram os convidados de mais uma edição do programa ‘Na Pauta, versão de podcast, que pode ser conferida abaixo no player de YouTube ou em publicações no Spotify e Deezer.

(Texto: Danilo Galvão)