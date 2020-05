Frutas da estação ajudam a melhorar o sistema imunológico

Estamos em pleno outono e as próximas semanas podem ser decisivas para quem quer aproveitar os alimentos típicos desta estação com o objetivo de reforçar a imunidade, ou mesmo manter a saúde em dia.

Fortalecer o sistema imunológico te deixa menos propenso a contrair doenças. Por isso, ingerir certos alimentos que ajudam a aumentar as defesas do corpo é fundamental. Quando comemos bem, a tendência é que fiquemos menos doentes.

De acordo com a nutricionista do Fort Atacadista, Bruna Janaína da Silva, o momento não é ideal para começar uma dieta restritiva, uma que vez que elas abalam a imunidade, principalmente em tempos de pandemia. “É essencial manter bons hábitos e alimentação equilibrada para a manutenção da saúde. Os alimentos da época, que são mais facilmente encontrados possuem melhor qualidade”, explica a especialista.

É de extrema importância que as pessoas procure manter diariamente uma alimentação variada e equilibrada, ainda mais agora no outono, quando as baixas temperaturas e a poluição do ar deixam as crianças e os idosos mais suscetíveis a doenças respiratórias.

Entre as frutas que contribuem para uma boa imunidade neste período, estão o abacate, laranja, banana-maçã, caqui, jaca, kiwi, maçã, pêra, tangerina, uva, ameixa e mamão.

“As frutas, principalmente as mais cítricas, possuem vitamina C, responsável por impedir as inflamações no organismo e melhorar os mecanismos de defesa, fortalecendo assim o sistema imunológico e diminuindo o desenvolvimento de gripes, resfriados e outras enfermidades. Por isso, é muito bem-vindo o consumo de laranja, limão, tangerina, kiwi, uva, ameixa entre outros”, esclarece a nutricionista.

O consumo dessas frutas ajuda a manter os níveis de glicemia equilibrado, fazendo com que haja distribuição gradual e mais lenta de toda a energia ingerida, e assim, o corpo passa a ter tempo para, aos poucos, gastar essa energia.

Propriedades e benefícios de três frutas que são facilmente encontradas no outono e melhoram o sistema imunológico

Laranja: Além da famosa vitamina C, a laranja também oferece ácido fólico, cálcio, potássio, magnésio, fósforo e ferro. Contém fibras, pectina e flavonóides, que aumentam seu valor nutritivo. O principal benefício da laranja são suas propriedades antioxidantes.

Mamão: Melhora o trânsito intestinal, por ser rico em fibras e em água; melhora a pele e a visão, por ser rico em vitamina A; fortalece o sistema imunológico, por ter boas quantidades de vitamina C; auxilia o funcionamento do sistema nervoso, por ter vitaminas do complexo B.

Abacate: Essa fruta ajuda na metabolização do colágeno, substância que dá firmeza à pele. Graças à vitamina E, o abacate age como anti-inflamatório natural. A fruta tem altos níveis de gordura monoinsaturada e potássio, que ajudam a diminuir a pressão sanguínea e combate a hipertensão derivada do estresse. Além disso, contribui para aumentar a produção de serotonina, hormônio que alivia ansiedade e estresse. Por ser rico em cálcio, tem ação direta nos ossos e articulações; também é excelente fonte de recuperação dos tecidos que revestem o músculo. Por ser rico em fibras, o abacate gera sensação de saciedade quando consumido. Com isso, há redução de apetite e natural emagrecimento. O ômega 3 do abacate melhora o funcionamento do cérebro, uma vez que estimula a circulação sanguínea e aumenta a capacidade de concentração e também a memória.

(Texto: Bruna Marques)