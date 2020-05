Ex-vereador tem sonho de acabar com dependência química

Coringa fala de propósito e família, em que aprendeu com lição dos pais, uma educação para dez irmãos



Nascido em Fátima do Sul, Ademar Vieira Júnior, o Coringa, aos 42 anos quer voltar a atuar na Câmara Municipal para acabar com a dependência química em Campo Grande. E para essa nobre missão, o pré-candidato, que é ex-vereador, conta com o apoio de amigos e da família, um núcleo onde foi educado com dez irmãos e superou dificuldades em uma infância de muita pobreza. Isso, sendo abandonado desde cedo pelo pai, que fugiu de um garimpo, fazendo com que a mãe dele fosse sozinha o pilar da casa.

“Quando fomos sorteados com uma casa nas Moreninhas, não tínhamos como vir. Um motorista de caminhão de gás ajudou e trouxe um irmão por viagem de Fátima do Sul para Campo Grande. De costureira, minha mãe passou a lavar ônibus da Viação Mota, trabalhando das 07h à 22h. Enquanto isso, cuidávamos uns dos outros. Na adolescência, criei o projeto ‘Não cheire cola, jogue bola’ e comecei minha caminhada política, tendo ela como referência”, revelou.

Atuante nas Moreninhas, Coringa, foi líder comunitário, secretário municipal, e até deputado federal por um breve período. “Cheguei a ser suplente com 15 mil votos e, quando pude atuar, foi por um mês, quando consegui liberar uma verba de emenda que mandei quando vereador e com este recurso hoje viabilizamos uma praça nas Moreninhas”, disse. Entre os projetos que já realiza e pretende realizar, está um para dependentes químicos e apoio à Secretaria Municipal de Igualdade Racial.

“Sou um cara sonhador. Meu sonho é voltar para Câmara e chegar a Câmara Federal. Lá de Brasília vem a verba para a questão da dependência química. Temos que fazer mais nesse sentido”, contou.

(Texto: Rafael Belo)