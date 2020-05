Covid-19: EUA autorizam teste com resultado em 15 minutos

Um novo tipo de teste para o coronavírus (covid-19), com resultado em 15 minutos, foi autorizado pela Food and Drug Administration (FDA), agência do Departamento de Saúde norte-americano responsável por garantir a eficácia de medicamentos e equipamentos médicos.

O teste para antígenos tem produção mais simples e barata que outros tipos de exame. A liberação da FDA permitirá que fabricantes produzam o suficiente para testar milhões de norte-americanos por dia, conforme informações do órgão.

O primeiro teste autorizado é da empresa norte-americana Quidel Corporation. Diferentemente de exames moleculares (mais precisos, que detectam o material genético do vírus) e de testes sorológicos rápidos (que detectam a presença de anticorpos para o vírus), o novo teste detecta antígenos –proteínas da superfície externa do vírus que desencadeiam a resposta imunológica no paciente.

A autorização para uso acontece no momento em que Estados e governos locais flexibilizam as medidas de isolamento no país. Especialistas consideram que uma ampla capacidade de testagem seja essencial para evitar novas ondas de contágio depois da reabertura.

O ex-diretor do FDA, Scott Gottlieb, fez uma ressalva em relação à precisão desse tipo de teste, que é de cerca de 85%.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações do Poder 360)