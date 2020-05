Brasil passa de 168 mil casos de coronavírus e registra 11,5 mil óbitos

O Brasil atingiu 168.331 casos de coronavírus (Covid-19) e 11.519 mortes decorrentes da doença, de acordo com o boletim divulgado nesta segunda-feira (11) pelo Ministério da Saúde. O número de recuperados chegou a 69.232 e 82.344 pessoas estão em acompanhamento.

Nas últimas 24h, foram 5.632 novos registros de pessoas infectadas e 396 óbitos. A taxa de letalidade ficou em 6,8%.

O Ministério da Saúde não divulgou as mortes em investigação, como estava fazendo até semana passada.

São Paulo continua como o epicentro da pandemia no país, com o maior número de falecimentos (3.743). Em seguida está o estado do Rio de Janeiro (1.770), Ceará (1.189), Pernambuco (1.087) e Amazonas (1.035).

