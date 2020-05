Ator Eduardo Pires sai da quarentena para ir a boca de fumo

O ator Eduardo Pires, que já fez novelas na Globo e na Record, foi visto furando a quarentena visitando uma suposta boca de fumo na Ladeira dos Tabajaras, comunidade em Copacabana, no Rio de Janeiro. A informação é do “F5”, do Folha de S. Paulo.

No vídeo, uma pessoa pergunta: “Tu vai entrar pra boca, parceiro?”. O ator, então, pergunta, se o homem está filmando. Depois, Eduardo tira a camisa enquanto outra pessoa pergunta se ele é ator. “Fui da Globo e da Record. Me dá o isqueiro aí, porque eu quero gravar fumando”, diz nas imagens.

Eduardo viveu Vicente na novela “Rebelde”, na Record. Já na Globo participou das novelas “Malhação” e “Sinhá Moça”.

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Isto É)