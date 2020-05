Sobe para 11.123 o nº de mortos por coronavírus no Brasil

O número de mortes causadas pelo novo coronavírus chegou a 11.123 hoje domingo (10). Conforme os dados do boletim epidemiológico divulgados pelo Ministério da Saúde, 496 óbitos foram confirmados nas últimas 24 horas no país.

O ministério revelou ainda, que até o momento, o país contabilizou 162.699 casos confirmados de covid-19. De ontem para hoje, foram 6.760 novos diagnósticos.

De acordo com simulações feitas por pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP) e publicadas hoje pelo jornal “O Globo”, o número de mortes pela doença pode dobrar em 20 dias.

Segundo o Ministério da Saúde, os óbitos e casos podem ter ocorrido desde o início da pandemia no país, mas só foram comprovados como covid-19 entre ontem e hoje. Por conta dessa atualização retroativa, são contabilizados no cálculo diário mortes que ocorreram, por exemplo, há um mês, o que altera consideravelmente a percepção do avanço da pandemia.

Em Mato Grosso do Sul

Com mais 16 exames positivos para coronavírus (Covid-19), o número de casos confirmados da doença no Estado chega a 362. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) monitora outros 51 casos suspeitos. As informações estão no boletim epidemiológico divulgado neste domingo (10.05) em coletiva de imprensa online com autoridades do Governo do Estado.

(Texto: Karine Alencar)