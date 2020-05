Rotatória da Joaquim Murtinho/Ceará ganha novo Paisagismo

Além de melhorar o fluxo de veículo numa região que registrava congestionamento nos horários de pico, junto com o reordenamento do trânsito, a Prefeitura implantou um novo paisagismo na rotatória que é o ponto de confluência das ruas Joaquim Murtinho e Ceará. Quem passa pelo local, por onde circulam diariamente 68 mil veículos, percebe o cenário urbano mudou, não só com as readequações dos canteiros, abertura da alça que facilita o acesso ao centro da cidade pela Joaquim Murtinho, instalação de um conjunto semafórico com 23 porta-focos. A aridez do pavimento, foi substituída pelo plantio de grama e palmeiras ornamentais onde se abriu um canteiro.

O projeto entra na final, tanto que a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) planeja colocar em funcionamento nos próximos dias, em caráter experimental, os dois conjuntos semafóricos (com 38 porta-focos) instalados para regular o fluxo de veículos nesta rotatória e na outra, da Joaquim Murtinho com a Avenida Eduardo Elias Zahran. Os equipamentos foram instalados, os controladores de tempo estão sendo montados e a expectativa é que tudo esteja funcionando em 10 dias.

Este período de funcionamento experimental, segundo os técnicos da Agetran, é necessário para ajustar os tempos, contagem do fluxo de veículos. A sinalização horizontal já está pronta, falta apenas instalar algumas placas de orientação. Também está faltando o plantio de gramas em parte dos canteiros, o que deve ser feito ainda nesta semana.

Com a conclusão das obras de infraestrutura nas duas rotatórias, quem passa pela região consegue entender como as intervenções vão melhorar o fluxo de veículos. Na rotatória onde a Avenida Zahran termina e se encontra com a Joaquim Murtinho, ampliou-se a alça de acesso, o canteiro central avançou quatro metros para instalação do conjunto semafórico com 15 porta-focos que regularão os fluxos, mantendo todas as conversões.

Segundo os técnicos da Agetran, a maior diferença será sentida por quem vem pela Zahran e quer seguir em frente para alcançar a Rua Ceará. Ao invés de esperar uma brecha no fluxo de veículos que vinha da Joaquim Murtinho e seguia rumo à saída para Três Lagoas, com os semáforos, só vai esperar até a próxima abertura do sinal que será ajustado em tempo real.

Na confluência da Ceará/Joaquim Murtinho, a rotatória foi removida, substituída por alças de acesso (que terá um conjunto semafórico com 23 semáforos para garantir todas as conversões). Uma das alças, cortando ao meio a antiga rotatória, melhora o acesso ao centro da cidade (pela Joaquim Murtinho) para quem vem da Zahran ou da saída para Três Lagoas.

Sinalização modernizada

Paralelamente ao reordenamento do trânsito, na rotatória com a Rua Joaquim Murtinho, a Agetran modernizou toda a sinalização semafórica da Avenida Eduardo Elias Zahran até a confluência com as avenidas Calógeras e Costa e Silva. Foram instalados dois novos semáforos (cruzamento com as Ruas Cayova e Luiz Dódero), proibida a conversão a esquerda nos cruzamentos com a Antônio Correa e Senador Ponce (exigindo que os condutores façam o laço de quadra para ter o acesso a estas vias).

Todos os semáforos receberam câmeras para contagem do fluxo de veículos e novos controladores. Quando a fibra óptica tiver sido instalada até a sede da Agetran na Avenida Gury Marques, será instalada uma central de monitoramento que poderá ajustar o tempo dos semáforos em tempo real desde a rotatória da Ceará com a Joaquim Murtinho, viabilizando a onda verde.

Paralelamente, já está sendo implantado o projeto de modernização dos semáforos da Avenida Elias Zahran, onde está prevista a implantação de fibra óptica, que vai possibilitar o sincronismo dos equipamentos, com a instalação de novos controladores. Isso permitirá (quando houver uma central de monitoramento na Agetran) o ajuste praticamente online do tempo dos sinais, conforme o maior ou menor fluxo de veículos.

O semáforo em três tempos da Zahran com a Avenida Três Barras já está ajustando para funcionar em tempo real. Assim, quando não houver veículos se aproximando em dois dos três sentidos, o sensor vai detectar a aproximação e um veículo e vai liberar o “verde“ em até 7 segundos para quem vem no terceiro sentido. No caso de quem vem pela Três Barras, se não houver veículos subindo, descendo ou fazendo conversão a esquerda na Zahran, não encontrará o sinal vermelho para entrar na Zahran ou seguir em frente pela Rua Professor Dona Virgilina.

Intervenção

Desde 2017, esta é a terceira intervenção em rotatórias promovida pela Prefeitura. Eram locais que registravam congestionamentos até a implantação do projeto de semaforização desenvolvido pela Agetran.

Nesta região onde está em execução o projeto de reordenamento viário, o volume de tráfego, de 68 mil veículos, é maior que o registrado nas rotatórias das avenidas Mato Grosso/ Nelly Martins (38 mil veículos/dia) e da Interlagos com a Gury Marques (44 mil veículos/dia), que receberam semaforização. As próximas intervenções serão nas rotatórias das avenidas Tamandaré/Euler de Azevedo (principal acesso à UCDB) e das avenidas Três Barras com José Nogueira Vieira

(Texto: Ana Beatriz Rodrigues com informações da Assessoria da Prefeitura)