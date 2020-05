Resolução aumenta para 60% lotação no comércio da Capital

A partir de sábado (9) os estabelecimentos comerciais varejistas e atacadistas de Campo Grande podem dobrar sua capacidade de atendimento de 30 para 60% da lotação prevista. A mudança se aplica também a bares e restaurantes, que terão de manter o distanciamento de 2 metros entre as cadeiras e de 1,5 metro entre os clientes, conforme os decretos.

As mudanças estão previstas na resolução conjunta 06, assinada pelos secretários municipais de Saúde, José Mauro Pinto de Castro Filho e da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luiz Eduardo Costa, publicada em edição extra desta sexta-feira (8) do Diário Oficial do Município.

Segundo o secretário Luiz Eduardo Costa, esta flexibilização é necessária para garantir maior agilidade no atendimento em locais como supermercadistas e hipermercados, que registram grande fluxo de público, onde a maior restrição a entrada de clientes, vinha provocando filas de espera em frente dos estabelecimentos. Com isto, as pessoas que saiam de casa para fazer compras de produtos alimentícios, acabavam ficando mais tempo fora do domicílio.

Agora, com a nova regra, na avaliação do secretário, os consumidores terão condições de voltar mais rapidamente para casa. Continuam valendo as medidas de biossegurança, como higienização das mãos e dos ambientes, distanciamento mínima nas filas dos caixas, uso obrigatório de máscaras para os funcionários,além da recomendação de utilização do acessório a todos que saírem às ruas. Até a próxima segunda-feira (11) o comércio varejista vai funcionar em horário estendido (das 7h30 às 22 horas), na terça-feira (12), volta ao horário das 9h às 19 horas, estabelecido para este período de pandemia.

Restaurantes