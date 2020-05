PMR apreende R$ 440 mil em produtos eletrônicos

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul realizou nesta semana duas grandes apreensões de produtos vindos do Paraguai que estavam sendo transportados ilegalmente. As duas operações somaram R$ 440 mil em produtos. Pelas imagens divulgadas, a maioria deles era da fabricante chinesa Xiaomi, como celulares e TV boxes.

Na primeira operação, um veículo que trazia a carga ilegal foi abandonado numa vegetação, e as caixas foram espalhadas num canavial em Dourados. O motorista tentou se esconder, mas foi localizado pela equipe e foi preso. Os produtos, que iam do Paraguai para o distrito de Vila Vargas, em Dourados, tiveram seu valor estimado em R$ 350,2 mil.

A segunda apreensão, na quinta (7), estava dividida em dois veículos. Segundo a polícia, eles traziam do país vizinho aparelhos celulares diversos, roteadores e videogames. Não foram informados modelos, mas as fotos mostram caixas de PlayStation 4 e as TV boxes Mi Box, da Xiaomi, e Azamerica i7.

Outros modelos de celulares Xiaomi são vistos, como o Redmi 8A, Redmi Note 8 e Redmi Note 9S. Os motoristas teriam pago R$ 30 mil e R$ 60 mil, respectivamente, pelos produtos no Paraguai. Eles não possuíam a documentação legal de importação.

(Texto: Uol)