PM apreende 1.300 quilos de maconha em veículo abandonado

Na noite de sábado (9), uma equipe de Rádio Patrulha da Polícia Militar de Amambai apreendeu mais de uma tonelada de maconha numa caminhonete abandonada. Foram realizadas buscas na região na tentativa de localizar o possível condutor, mas ele fugiu.

De acordo com os agentes, a Central de Operações recebeu uma denúncia via chamada 190 sobre um veículo abandonado próximo de uma escola na Vila Pimentel. A preocupação do denunciante era com o cheiro de combustível.

Uma equipe PM deslocou e no local encontrou uma Chevrolet S10 com placas de Dourados e sem o condutor. Os policiais constataram que o tanque de combustível estava furado, que o veículo estava destravado e sem a chave de ignição.

Logo depois, a equipe vistoriou a caminhonete e localizou na carroceria e nos bancos traseiros centenas de tabletes de maconha.

(Texto: João Fernandes com assessoria)