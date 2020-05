Mega-Sena acumula novamente e prêmio fica em R$ 90 milhões

Mais uma vez a Mega-Sena acumulou seu prêmio no concurso realizado ontem sábado (9) em São Paulo. Ninguém acertou as seis dezenas do certame 2260, sendo elas 12, 14, 34, 35, 37, 47. O próximo sorteio está marcado para quarta-feira (13).

A Quina teve 5 números acertados, com 91 apostas ganhadoras e R$ 45.513,08 para cada uma. Já a quadra, 4 números acertados e registrou 6.688 apostas ganhadoras, com R$ 884,67 para cada apostador.

As informações são do site da Caixa Econômica Federal.

(Texto: Karine Alencar)