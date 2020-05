Prefeitura libera ciclismo com 20 metros de distância entre os participantes

A Prefeitura de Campo Grande alterou algumas regras de biossegurança para atividades dos profissionais de Educação Física. A partir de agora, alunos e praticantes do ciclismo poderão fazer as atividades regulares, desde que mantenham a distância de 20 metros entre um participante e outro. O Decreto 14.288, de 8 de maio de 2020, que altera o Decreto n. 14.256, de 17 de abril de 2020, foi publicado na sexta-feira (8), em edição extra do Diogrande.

Além disso, o Decreto autoriza sem restrições a prática de atividades recreativas, indoor ou outdoor, em grupo composto por pessoas que comprovadamente residam no mesmo imóvel, respeitando o distanciamento adequado dos demais, bem como evitar aglomerações.

No caso das caminhadas, o documento manteve a distância mínima de 5 metros de outro praticante e de 10 metros no caso de corrida. O texto faz parte do Plano de Contenção de Riscos (biossegurança) aprovado pelo Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção ao COVID-19.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)