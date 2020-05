MS tem 346 casos de coronavírus e 200 pessoas recuperadas

Os casos de coronavírus (Covid-19) em Mato Grosso do Sul chegou a 346, após um aumento de 20 novos casos nas últimas 24 horas. Outras 71 pessoas estão sendo investigada sob suspeita da doença, 200 estão recuperadas, 114 em isolamento domiciliar e 21 permanecem internadas. As informações são do boletim epidemiológico divulgado neste sábado (9) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A Capital lidera com 152 infectados; Três Lagoas, com 65; Guia Lopes da Laguna, 20; Dourados, com 17; Sonora, 13; Nova Andradina, 12; Brasilândia, 11; Chapadão do Sul, nove; Batayporã, seis; Corumbá, cinco contaminados; Jardim e Ladário, com quatro casos cada cidade; Coxim e Sidrolândia, com seis; Bataguassu, Bela Vista, Bonito, Mundo Novo, Paranaíba, Ponta Porã e Ribas do Rio Pardo, com dois casos cada; Alcinópolis, Jateí, Miranda, Naviraí, Paraíso das Águas, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste e Selvíria, com um caso cada município.

Até o momento, o Estado tem 11 óbitos decorrentes da doença, sendo quatro em Campo Grande, três no município de Três Lagoas, dois em Batayporã, um em Dourados e o mesmo número em Paranaíba.

Desde o dia 25 de janeiro, foram registradas 3.631 notificações de casos suspeitos de coronavírus em Mato Grosso do Sul, sendo que 3.193 foram descartados após os exames darem negativo e 21 foram excluídos por não se encaixarem na definição de caso suspeito do Ministério da Saúde.

Os 71 casos suspeitos que estão em investigação, tiveram as amostras encaminhadas ao laboratório Lacen/MS, onde será feito o exame para nove tipos de vírus respiratórios, incluindo influenza e Coronavírus. Após recebimento das amostras, os resultados ficam prontos de 24h à 72h.

Novos casos

Mais oito casos foram registrados em Guia Lopes da Laguna, sendo seis homens entre 29 e 46 anos, e duas mulheres, uma de 54 e outra de 45 anos. Todos tiveram contato com um caso confirmado e estão em isolamento domiciliar.

Brasilândia registrou quatro novos casos. Duas mulheres, uma de 36 e outra de 47 anos; e dois homens, um de 30 e outro de 34 anos. Todos também tiveram contato com uma pessoa positiva para o vírus e estão em isolamento em casa.

Três Lagoas teve dois novos casos, uma mulher de 27 anos, que teve contato com um caso confirmado; e um homem, de 40 anos, que retornou de viagem do Maranhão. Ambos estão em isolamento domiciliar.

Em Ribas do Rio Pardo, um homem, de 39 anos; Bonito, uma mulher, de 40 anos; em Jardim, uma mulher, de 28 anos; e em Bela Vista, um menino, de 16 anos, tiveram contato com caso confirmado e estão em isolamento domiciliar.

Em Campo Grande, uma mulher, de 33 anos, está em isolamento domiciliar. Em São Gabriel do Oeste, um homem, de 69 anos, está internado. Os dois casos não tiveram o vínculo informado, o que comprova que Mato Grosso do Sul está tendo transmissão comunitária do vírus.

Drive Thru Covid-19

Em Campo Grande foram coletadas 1.565 amostras no Drive Thru. Desse total, 1.530 deram negativo e 35 deram positivo.

Em Dourados, das 117 amostras coletadas, quatro deram positivas e 113 foram descartadas. Em Três Lagoas, houve 67 coletas, sendo que 60 deram negativo e sete positivo.

(Texto: Izabela Cavalcanti)