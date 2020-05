Covid-19 no país deve acabar após o natal, diz estudo

Estudo da Universidade de Singapura prevê que a pandemia do novo coronavírus (covid-19) deve chegar ao fim no país somente no dia 29 de dezembro.

De acordo com informações da Uol, pesquisadores, no entanto, alertam que as previsões devem ser lidas com cuidado e que estão sujeitas a alteração, por isso não deve resultar em afrouxamento nas medidas de contenção.

A pesquisa projeta qual deve ser o comportamento da doença em diferentes países e observando os padrões foi possível supor quando a epidemia deve atingir o pico e chegar ao fim que, pela definição, seria o dia do último caso de infecção. No Brasil, o estudo prevê que a data seja praticamente no fim deste ano.

“A evolução da covid-19 não é completamente aleatória. Como outras pandemias, segue um padrão de ciclo de vida desde o surto até a fase de aceleração, ponto de inflexão, fase de desaceleração e eventual parada ou término”, diz o estudo

(Texto: Jéssica Vitória com informações da Uol)