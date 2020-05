Com 416 mil pessoas imunizadas, MS inicia terceira fase de vacinação contra a gripe

A terceira fase da campanha de vacinação contra a influenza começa neste sábado (9) em Mato Grosso do Sul, acrescentando ao grupo as crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, pessoas com deficiência, gestantes, puérperas até 45 dias, adultos de 55 a 59 anos de idade e professores da rede pública e privada.

A campanha manterá o atendimento dos idosos, profissionais de Saúde, doentes crônicos, profissionais de força de segurança e salvamento, indígenas e caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuários.

Dois grupos prioritários já ultrapassaram a meta para este ano nas primeiras etapas, o dos idosos, no qual, foram aplicadas 264,1 mil doses e a dos trabalhadores da saúde, com 61,8 mil aplicações. Ainda falta alcançar a meta para o grupo de indígenas, até o momento com 18,8 mil doses das 77 mil previstas.

Nesta semana, o Ministério da Saúde divulgou a alteração do início da terceira fase do dia 09 para o dia 11 de maio, entretanto, no Estado foi mantida a data anterior: “O Estado de MS, uma vez que já recebeu 80% do quantitativo da terceira fase, irá manter o início da campanha no dia 09, uma vez que alguns municípios farão a vacinação no sábado. Cada município tem autonomia de organizar sua própria estratégia”, explica a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria de Estado de Saúde (SES), Gislaine Coelho Brandão.

Em todo o Estado, mais de 416 mil pessoas já foram imunizadas contra a Influenza considerando todos os grupos prioritários. A campanha termina 05 de junho.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)