Algumas CFC´s de Campo Grande podem voltar ministrar aulas

Os Centros de Formação de Condutores, poderão voltar a administrar as aulas desde que respeitadas as normativas municipais de prevenção à disseminação no novo Coronavírus.

Em Campo Grande, a Prefeitura exigiu que os CFC´s apresentem Plano de Contenção de Riscos para que seja autorizado o retorno dessas empresas às atividades. A apresentação deste plano se faz necessário como forma de garantir a segurança de trabalhadores e alunos.

Até a semana passada, 36% dos CFC´s de Campo Grande apresentaram o plano e obtiveram autorização do Executivo Municipal. Diante disso, a Diretoria de Educação para o Trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) informa que, das 55 auto-escolas, 35 estão aptas a ministrar as aulas práticas na Capital.

Desde terça-feira (5), os alunos já podem agendar os exames práticos de direção veicular para categorias A e B em Campo Grande e em Dourados.

