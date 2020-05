Quem gosta de frio, pode aproveitar mais um dia de clima agradável em Mato Grosso do Sul, as temperaturas continuam baixas nesta sexta-feira (8). O céu ficará parcialmente nublado a claro. Em algumas regiões do Estado, o tempo terá períodos de parcialmente nublado com névoa seca.

Os termômetros devem registrar mínima de 3°C e a máxima não passará dos 29°C. A umidade do ar continua baixa, especialmente no período da tarde, com variação entre 30% a 90%.

(Texto: Karine Alencar)