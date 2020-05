Covid-19: Teleconsulta da Sesau realizou mais de 2 mil atendimentos

O serviço de Teleconsulta criado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) para orientar a população sobre casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) e outras doenças respiratórias, já atendeu cerca de 2.017 pessoas desde o dia 30 de março, data do lançamento. O usuário pode tirar dúvidas e, se necessário, ser consultado por um médico, por meio do número (67) 2020-2170.

A ação foi desenvolvida com apoio técnico da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) e da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

De acordo com o secretário municipal de Sáude, José Mauro Filho, o serviço tem se mostrado eficiente tendo como propósito orientar à população e, consequentemente, minimizar a procura por atendimento nas unidades de saúde.

“A intenção é facilitar o acesso e otimizar a assistência prestada. Assim a gente evita que esse paciente que eventualmente esteja com algum sintoma gripal, como febre, dor de cabeça ou coriza, por exemplo, se desloque até as unidades de saúde, colocando a sua segurança e de outras pessoas em risco”, disse.

Entenda como funciona o atendimento

Ao ligar no número, o paciente ouvirá uma gravação explicativa sobre o coronavírus, principais sintomas e cuidados. A recepção será feita pelo videofonista que irá colher o histórico da pessoa, com base em um questionário pré-estabelecido, que será inserido no sistema. Posteriormente, o paciente será transferido para a equipe médica de teleatendimento.

Caso houver necessidade, o paciente será monitorado por telefone por uma equipe multidisciplinar a fim de acompanhar a evolução do caso.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)