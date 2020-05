Soldados da 2ª Guerra admirariam luta contra Covid-19, diz rainha Elizabeth

A Rainha Elizabeth II se dirigiu ao Reino Unido hoje, dia que marca o aniversário de 75 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, registrado em 8 de maio de 1945, e fez um discurso em que pede que o povo não perca a esperança na luta contra o novo coronavírus.

“Quando eu olho para o nosso país hoje, eu vejo o que estamos dispostos a fazer para proteger e apoiar uns aos outros. Eu digo com orgulho que ainda somos uma nação que aqueles bravos soldados admirariam”, disse.

“O maior tributo ao sacrifício deles [combatentes mortos] é que os países que um dia foram inimigos declarados são, agora, amigos trabalhando lado a lado pela paz, saúde e prosperidade de todos nós”, acrescentou a monarca.

Ela lamentou pelo fato de que a população não pode ir às ruas para festejar o chamado “VE Day”, o “Dia da Vitória” na Europa. Porém, o discurso reforçou o pedido das autoridades britânicas para que as pessoas permaneçam em casa.

“Hoje, pode parecer difícil que nós não possamos marcar este aniversário especial do jeito que gostaríamos, mas, em vez disso, nós os lembraremos em nossas casas. As nossas ruas não estão vazias, estão cheias com o amor e o cuidado que temos uns pelos outros”, afirmou a rainha.

O discurso foi gravado no castelo de Windsor, a cerca de 40 km de Londres, onde Elizabeth, 94, e o marido, o príncipe Philip 98, instalaram-se quando a pandemia começou.

