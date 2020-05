Sindicato de escolas particulares e Prefeitura vão debater sobre reabertura

O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino de Mato Grosso do Sul (Sinepe-MS) juntamente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (Semadur) estão criando um plano de biossegurança para a reabertura das escolas particulares.

Em transmissão ao vivo no Facebook, nesta sexta-feira (8), o prefeito Marquinhos Trad contou que, nenhuma escola ou associação o procurou para apresentar uma proposta para voltar o funcionamento. “Eu não estou dizendo que vão ser reabertas, eu estou dizendo que a Prefeitura Municipal está de portas abertas para receber Sindicatos, qualquer um que é presidente. Podem vir que eu recebo todos com enorme prazer e carinho e a gente cria metodologias para ver qual a melhor forma de nós criarmos um calendário e retornarmos as atividades educacionais”, disse.

A presidente do Sinepe-MS, Maria da Glória, afirma que já está sendo elaborado um plano para as escolas particulares voltarem à ativa e ressalta que o Sindicato não se posicionou contra a reabertura, mas se preocupa com a vida das crianças.

“Nós desde o início nos reunimos com a Semadur. Estamos elaborando um plano de biossegurança, solicitado pelo secretário, junto com a Secretaria Municipal de Educação. O foco principal é tentar fazer o máximo possível da defesa da vida de cada criança. A vida de cada criança é muito importante”, ressaltou.

“Não é que o sindicato se posicionou contra a abertura, tanto é que nós estamos sempre diretamente ligado com os órgãos e estamos elaborando o plano de biossegurança”, completou.

O prefeito relembra que as escolas municipais estão suspensas até o dia 21 de maio. “Eu aguardo tanto os sindicatos como as associações para sentarmos na mesa e criarmos protocolos de segurança”.

(Texto: Izabela Cavalcanti)