Covid-19: Brasil fica atrás somente dos EUA em mortes anunciadas em 24h

Em 24 horas, o Brasil registrou o segundo maior número de mortes causadas pelo novo coronavírus (Covid-19). Os dados fazem parte do informe diário da Organização Mundial da Saúde, que foi divulgado na noite desta sexta-feira em Genebra. Com a atualização de ontem, do Ministério da Saúde, o Brasil conta com 9.146 óbitos e 135.106 casos.

Pela contagem realizada pela OMS, o Brasil é ainda superado pelos EUA em números de mortes em um dia. O caso americano registrou 1.900 novos óbitos no período de 24 horas. No total, o território americano conta com 1,2 milhão de casos e 67 mil mortes.

Com os dados, o Brasil superou o Reino Unido, que vinha aparecendo no segundo lugar. Agora, foram 539 casos no território britânico.

O Brasil também se distancia de locais que eram considerados como epicentros da doença. Em 24 horas, a Itália teve 274 casos, contra 213 na Espanha. Na Rússia, foram outros 98.

No total, a OMS soma 3,7 milhões de casos no mundo, com 87 mil novos registros nas últimas 24 horas. A Europa ainda tem o maior número de casos, com 1,6 milhão de infectados. Mas o continente americano se aproxima rapidamente, com 1,58 milhão.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da Uol)