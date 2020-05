Coronavírus chega com força nas pequenas cidades de MS

O coronavírus (Covid-19) começou a ganhar força nas pequenas cidades de Mato Grosso do Sul. Sonora, Ribas do Rio Pardo, Caarapó, Bonito, Bela Vista, Jardim e Guia Lopes da Laguna agora fazem parte das estatísticas da Covid-19, que já conta positivos em 28 cidades do estado.

Guia Lopes da Laguna passou a ocupar o topo do mapeamento de municípios com maior incidência de confirmados por 100 mil habitantes, tendo 12 casos confirmados em três dias. O histórico de isolamento social na cidade mostra que, com exceção dos domingos, o recolhimento da população nunca passou dos 50%.

Segunda maior em incidência de casos, o município de Sonora também possui histórico de movimentação parecida, sem atingir o índice de isolamento social mínimo de 60%. Nas últimas seis semanas, o melhor índice é de um domingo, com 52,5%, e no mapa é possível ver uma sequência de dias em vermelho, com percentuais de recolhimento na casa dos 30%, muito abaixo do ideal.

Enquanto a ciência não dá uma resposta, o isolamento social é a única forma de reduzir a velocidade da transmissão do novo coronavírus. Em todo o mundo, o principal pedido de autoridades e especialistas tem sido para que a população faça o distanciamento social, só saia de casa se for extremamente necessário, além de usar máscaras e higienizar as mãos, para não correr o risco de contrair o vírus e contaminar outras pessoas em casa.

Isolamento diário

A taxa média de isolamento social registrada em Mato Grosso do Sul na quinta-feira (7) foi de 39%. Angélica (30,6%), Alcinópolis (31%), Douradina (31,1%) e Eldorado (32,3%) estão entre os municípios com maior movimentação para o dia. Já as cidades onde mais pessoas permaneceram em suas casas foram: Caracol (58,3%), Taquarussu (58,1%), Porto Murtinho (53,1%), e Guia Lopes da Laguna (49,5%). Lembrando que o índice recomendado por autoridades mundiais para enfraquecer o vírus é de no mínimo 60%.

Casos em MS

Conforme boletim epidemiológico, nas últimas 24 horas houve aumento de 15 novos casos e mais um óbito em Mato Grosso do Sul. São 326 confirmados, 61 em investigação e 11 óbitos.

(Texto: Izabela Cavalcanti com informações da assessoria)